Инвестиции в Туркменистан приведут к развитию всего региона

В рамках двухдневного инвестиционного форума Туркменистана TIF-2024, проходившего 10 и 11 сентября этого года в Ашхабаде, были презентованы инвестиционные возможности страны, способные решить многие проблемы региона.

В рамках двухдневного инвестиционного форума Туркменистана TIF-2024, проходившего 10 и 11 сентября этого года в Ашхабаде, были презентованы инвестиционные возможности страны, способные решить многие проблемы региона.

Как передает Report, форум собрал на одной площадке представителей государственных структур, международных организаций, известных экспертов и лидеров отраслей, которые поделились своими взглядами и предложениями по развитию экономики Туркменистана.

С приветственным словом к участникам по видеосвязи обратился президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В своей речи он подчеркнул значимость данного события для дальнейшего экономического роста страны и укрепления международного сотрудничества.

Также в рамках форума были презентованы инвестиционные идеи и проекты азербайджанских компаний Caspian Logistics Solutions и AZCHEMCO. В качестве спикера от группы компаний на форуме выступил вице-президент холдинга Рифат Султан-заде. В презентации под названием "Инвестиционные возможности логистического и агрохимического секторов Туркменистана" он акцентировал внимание на достигнутых Туркменистаном промышленных успехах и важных международных соглашениях со странами региона.



"Ввиду стремительного роста промышленного комплекса в братском Туркменистане становятся очевидными перспективы сотрудничества и интеграции операций как в Каспийском бассейне, так и на глобальном уровне. Добрососедские отношения с приграничными государствами страны способствуют дальнейшему расширению имеющихся возможностей для строительства новых производственных мощностей и сбыта продукции на мировом рынке, оптимизации бизнеса и роста эффективности операций.

На состоявшейся в декабре 2022 года в Туркменбашы трехсторонней встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также делегаций в расширенном составе были обсуждены вопросы развития трехстороннего партнерства в сфере торговли, энергетики и транспорта.



Учитывая сложившиеся позитивные отношения между Туркменистаном и соседними государствами, нами предлагается рассмотреть новые маршруты через Афганистан и Пакистан, а также через Иран с подключением к транспортному проекту Азербайджана – Зангезурский коридор. Конечно же, для использования маршрута транспортировки через Иран обязательно потребуется разрешение OFAC. Но данный маршрут, с согласования проекта трех стран-участниц между собой и c OFAC, поможет разгрузить и стабилизировать грузопотоки Среднего Коридора", - отметил в своем выступлении Рифат Султан-заде.

Так как презентация спикера состояла из двух частей – логистика и агрохимия, были также озвучены цели группы компаний по расширению сотрудничества и налаживания бизнеса в стране. Презентуя компанию AZCHEMCO и её планы по развитию в Туркменистане, Рифат Султан-заде подчеркнул первоочередную важность открытия филиала компании для претворения в жизнь совместных проектов.



"На данном этапе я бы хотел перейти ко второй части моей презентации – инвестиции в агрохимический сектор Туркменистана. Как многие знают, Туркменистан является лидером региона по производству и экспорту карбамида, а также обладает большими запасами калия и серы. Несомненно, данные факторы вкупе с конструктивной, дальновидной и мудрой политикой президента Сердара Бердымухамедова пробуждают интерес международных компаний к участию в государственных тендерах страны и осуществлению инвестиций в Туркменистан. Представитель нашего холдинга компания AZCHEMCO совместно с туркменскими производителями минеральных удобрений способна наладить производство жидких удобрений из карбамида и серы в Туркменистане, а также открыть филиал компании для синергии с локальными представителями государственного и частного секторов. Инвестируя в новое производство в братской стране, компания планирует выпускать жидкое азотное удобрение на базе карбамида, серы и серной кислоты туркменского происхождения с целью дальнейшей реализацией в регионе", - сообщил присутствующим вице-президент группы компаний.



В честь 33-летия Независимости Туркменистана и в дань уважения годовщине 300-летия Махтумкули Фраги в завершении презентации спикером был зачитан отрывок из стихотворения "Будущее Туркмении" и преподнесен ковер под названием "Ковер азербайджано-туркменской дружбы". Ковер с изображениями великих умов, поэтов и философов Азербайджана и Туркменистана – Низами Гянджеви и Махтумкули Фраги был соткан в единственном экземпляре азербайджанским производителем ковров "Азерхалча".