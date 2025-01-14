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Врач интернатуры спас жизнь пассажиру на борту самолета Qazaq Air

Врач интернатуры спас жизнь пассажиру на борту самолета Qazaq Air Интерн Медицинского университета Астаны провел реанимацию на борту самолета Qazaq Air и спас жизнь пассажиру.
В регионе
14 января 2025 г. 14:04
Врач интернатуры спас жизнь пассажиру на борту самолета Qazaq Air

Врач интернатуры из Астаны провел реанимацию на борту самолета Qazaq Air и спас жизнь пассажиру.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Рейс Кызылорда-Астана чуть не стал трагическим для одного из пассажиров – после взлета ему стало плохо, он потерял сознание, его сердце остановилось. Рядом с ним оказался интерн Динмухаммед Бектурган", - сообщили в авиакомпании.

Он оказал первую медицинскую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию, и спас жизнь пассажира до посадки самолета.

В авиакомпании сообщили, что пассажир оставался в сознании до конца полета, но во время снижения снова почувствовал недомогание. По прилету в Астану его доставили в медицинское учреждение.

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Версия на английском языке Internship doctor saves life of passenger on board Qazaq Air plane

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