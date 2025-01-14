Врач интернатуры спас жизнь пассажиру на борту самолета Qazaq Air

Интерн Медицинского университета Астаны провел реанимацию на борту самолета Qazaq Air и спас жизнь пассажиру.

Врач интернатуры из Астаны провел реанимацию на борту самолета Qazaq Air и спас жизнь пассажиру.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Рейс Кызылорда-Астана чуть не стал трагическим для одного из пассажиров – после взлета ему стало плохо, он потерял сознание, его сердце остановилось. Рядом с ним оказался интерн Динмухаммед Бектурган", - сообщили в авиакомпании.

Он оказал первую медицинскую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию, и спас жизнь пассажира до посадки самолета.

В авиакомпании сообщили, что пассажир оставался в сознании до конца полета, но во время снижения снова почувствовал недомогание. По прилету в Астану его доставили в медицинское учреждение.