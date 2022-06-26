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Инструктор МЧС: Мы сбросили более 120 тонн воды в районы пожаров в Турции

Инструктор МЧС: Мы сбросили более 120 тонн воды в районы пожаров в Турции Мы сбросили более 120 т воды в районы пожаров в Турции, локализовав таким образом пожары.
В регионе
26 июня 2022 г. 15:06
Инструктор МЧС: Мы сбросили более 120 тонн воды в районы пожаров в Турции

Мы сбросили более 120 т воды в районы пожаров в Турции, локализовав таким образом пожары.

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявил инженер-инструктор самолета-амфибии Джавид Гахраманлы.

«Мы бы не хотели такого ЧП в братской Турции, но, с другой стороны, для нас большая честь принимать участие в тушении этих пожаров. На сегодняшний день мы полностью выполнили все поставленные перед нами задачи. Ждем новых указаний из местного централизованного координационного штаба. В случае необходимости мы вновь примем участие в тушении пожара в соответствии с координатами, заданными центром», - сказал инструктор.

Дж.Гахраманлы рассказал о сложной и ответственной миссии самолета-амфибии.

«Самолеты-амфибии требуют специальной подготовки, так как применяются в экстремальных условиях. Наш экипаж отличается высоким профессионализмом. Среди нас есть молодые пилоты, которые приобретают здесь важный опыт. Никогда не сталкивались с какими-то серьезными трудностями при выполнении задач», - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке FHN təlimatçısı: "Türkiyədə yanğın olan ərazilərə 120 tondan artıq su boşaltmışıq"

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