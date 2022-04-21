Институт военных исследований: Российские войска готовятся к крупному наступлению

"Серьезного продвижения российской армии нет, она все еще готовится к крупному наступлению".

"Серьезного продвижения российской армии нет, она все еще готовится к крупному наступлению".

Как передает Report со ссылкой BBC News, об этом заявляет Институт военных исследований.

Американский аналитический Институт военных исследований в подробной сводке-оценке хода боевых действий за 20 апреля пишет, что российские войска лишь немного продвинулись на востоке Украине, взяв несколько поселков и пройдя немного вперед в городах Рубежное и Попасная. В целом же способности к мощным прорывам они пока не демонстрируют, сказано в сообщении.

"Российские силы продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления. Они не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях", - пишут эксперты.

В отчете, составленном по открытым источникам, в частности, говорится, что на огромной территории завода "Азовсталь", где обороняется украинский гарнизон Мариуполя, россияне, скорее всего, добились лишь незначительного продвижения.

На севере Донбасса войска РФ продолжили атаки на Рубежное и Попасную и, похоже, захватили некоторые кварталы Попасной и пригороды Северодонецка.

Атаки с юга в направлении Гуляйполя и Темировки (с прицелом на окружение группировки украинских войск у Донецка) успеха, по оценке Института изучения войны, не имели.