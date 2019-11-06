Инспекторы МАГАТЭ прибыли на ядерный объект в иранском Фордо

Инспекторы МАГАТЭ прибыли на объект в Фордо после заявления Тегерана и намерены сообщать о любой деятельности штаб-квартире в Вене.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель МАГАТЭ.

Отметим, что Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо с началом четвертого по счету отказа Тегерана выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 6 ноября Тегеран откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

"Мы знаем о сегодняшних сообщениях СМИ касательно Фордо. Инспекторы агентства находятся на объекте в Иране и сообщат о любой релевантной деятельности штаб-квартире в Вене", - сообщил представитель МАГАТЭ.

Отметим, что ядерное соглашение предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.