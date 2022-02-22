Иностранные граждане будут въезжать в Грузию по упрощенным правилам

Правительство Грузии упростило правила въезда в Грузию для граждан страны и иностранцев.

Правительство Грузии упростило правила въезда в Грузию для граждан страны и иностранцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение об этом принял Государственный межведомственный координационный совет.

Решением, которое вступит в силу с 1 марта, всем иностранным гражданам, полностью вакцинированным против коронавируса или представившим отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа, будет разрешено въезжать на территорию Грузии воздушным, наземным и морским путем.

Иностранцы, не прошедшие полный курс вакцинации, будут освобождены от необходимости проходить ПЦР-тест по истечении 72 часов после въезда в страну.

Граждане Грузии для въезда в страну должны предоставить справку, подтверждающую отрицательный ответ ПЦР-теста. Граждане без справок должны самоизолироваться в течение 5 дней.

Граждане страны также будут освобождены от обязанности проходить повторный тест ПЦР на третий день.