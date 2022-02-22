О нас
Аудио новости

Иностранные граждане будут въезжать в Грузию по упрощенным правилам

Иностранные граждане будут въезжать в Грузию по упрощенным правилам Правительство Грузии упростило правила въезда в Грузию для граждан страны и иностранцев.
В регионе
22 февраля 2022 г. 15:08
Иностранные граждане будут въезжать в Грузию по упрощенным правилам

Правительство Грузии упростило правила въезда в Грузию для граждан страны и иностранцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение об этом принял Государственный межведомственный координационный совет.

Решением, которое вступит в силу с 1 марта, всем иностранным гражданам, полностью вакцинированным против коронавируса или представившим отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа, будет разрешено въезжать на территорию Грузии воздушным, наземным и морским путем.

Иностранцы, не прошедшие полный курс вакцинации, будут освобождены от необходимости проходить ПЦР-тест по истечении 72 часов после въезда в страну.

Граждане Грузии для въезда в страну должны предоставить справку, подтверждающую отрицательный ответ ПЦР-теста. Граждане без справок должны самоизолироваться в течение 5 дней.

Граждане страны также будут освобождены от обязанности проходить повторный тест ПЦР на третий день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xarici ölkə vətəndaşları Gürcüstana sadələşdirilmiş qaydalarla daxil olacaqlar

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
Минтруда наделено новыми полномочиями
Минтруда наделено новыми полномочиями
15 февраля 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi