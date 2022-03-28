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Иностранные дипломаты начинают возвращаться в Киев

Иностранные дипломаты начинают возвращаться в Киев Иностранные дипломаты начинают возвращаться в столицу Украины.
В регионе
28 марта 2022 г. 12:21
Иностранные дипломаты начинают возвращаться в Киев

Иностранные дипломаты начинают возвращаться в столицу Украины.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, Словения отправила в Киев временно поверенного в делах Республики Словения в Украине Боштяна Лесяка.

Об этом посольство сообщило на своей странице в Twitter.

"Город пуст, вдали слышны сигналы тревоги и взрывы. В остальном, жизнь тех, кто остался в столице, идет нормально", - рассказал Лесяк по прибытии в Киев.

Неделю назад премьер-министр Словении Янез Янши анонсировал, что страна решила в ближайшее время вернуть своих дипломатов в столицу Украины. Словенские власти призвали и другие страны ЕС взять пример.

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