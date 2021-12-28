Иностранцы с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России

Иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"С 1 января за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника", - заявили в пресс-центре.

В МВД отметили, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом России временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.