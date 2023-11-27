Иностранцу в Грузии предъявили обвинение в попытке убийства трех человек

Прокуратура Грузии предъявила обвинение иностранному гражданину в попытке убийства в Тбилиси трех человек, в том числе и своей супруги, при отягчающих обстоятельствах.

Прокуратура Грузии предъявила обвинение иностранному гражданину в попытке убийства в Тбилиси трех человек, в том числе и своей супруги, при отягчающих обстоятельствах.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что иностранец, гражданство которого не указывается, в спальном районе Тбилиси - Згвис убани, силой посадил свою супругу в автомобиль. Два человека увидев это, решили помочь женщине. Обвиняемый находясь за рулем, сбил их, в результате чего они получили ранения. Супруга же успела выскочить из машины. Обвиняемый вышел из машины и начал ее преследовать, и несколько раз замахнулся на жену предметом, подобранным с земли. Но очевидцы ему помешали.

Иностранному гражданину грозит от 16 до 20 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах члена семьи и двух человек.

На основании ходатайства прокуратуры суд уже избрал обвиняемому заключение под стражу в виде меры пресечения.