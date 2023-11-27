О нас

Иностранцу в Грузии предъявили обвинение в попытке убийства трех человек

Иностранцу в Грузии предъявили обвинение в попытке убийства трех человек Прокуратура Грузии предъявила обвинение иностранному гражданину в попытке убийства в Тбилиси трех человек, в том числе и своей супруги, при отягчающих обстоятельствах.
В регионе
27 ноября 2023 г. 12:58
Иностранцу в Грузии предъявили обвинение в попытке убийства трех человек

Прокуратура Грузии предъявила обвинение иностранному гражданину в попытке убийства в Тбилиси трех человек, в том числе и своей супруги, при отягчающих обстоятельствах.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что иностранец, гражданство которого не указывается, в спальном районе Тбилиси - Згвис убани, силой посадил свою супругу в автомобиль. Два человека увидев это, решили помочь женщине. Обвиняемый находясь за рулем, сбил их, в результате чего они получили ранения. Супруга же успела выскочить из машины. Обвиняемый вышел из машины и начал ее преследовать, и несколько раз замахнулся на жену предметом, подобранным с земли. Но очевидцы ему помешали.

Иностранному гражданину грозит от 16 до 20 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах члена семьи и двух человек.

На основании ходатайства прокуратуры суд уже избрал обвиняемому заключение под стражу в виде меры пресечения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Foreigner in Georgia charged with attempted murder of 3 people
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda əcnəbi şəxs üç nəfəri öldürməyə cəhddə ittiham olunur

Самое читаемое

На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi