Иностранцев с 1 февраля пустят в Грузию по новым правилам

С 1 февраля посещающие Грузию граждане всех стран смогут безоговорочно въезжать на территорию страны, предъявив документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса.
Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, сообщает грузинское бюро Report.
По ее словам, невакцинированные иностранцы при въезде в Грузию должны будут предоставить на границе справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение 72 часов до прибытия. Министр отметила, что спустя три дня эти лица будут сдавать повторный ПЦР-тест за свой счет.
Грузия с 1 февраля снимет запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта.