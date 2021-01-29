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Иностранцев с 1 февраля пустят в Грузию по новым правилам

Иностранцев с 1 февраля пустят в Грузию по новым правилам Грузия с 1 февраля снимет запрет на регулярное авиасообщение
В регионе
29 января 2021 г. 13:42
Иностранцев с 1 февраля пустят в Грузию по новым правилам
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С 1 февраля посещающие Грузию граждане всех стран смогут безоговорочно въезжать на территорию страны, предъявив документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, сообщает грузинское бюро Report.

По ее словам, невакцинированные иностранцы при въезде в Грузию должны будут предоставить на границе справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение 72 часов до прибытия. Министр отметила, что спустя три дня эти лица будут сдавать повторный ПЦР-тест за свой счет.

Грузия с 1 февраля снимет запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта.

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