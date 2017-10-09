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    Иностранцам разрешили воевать в рядах российской армии за границей

    Иностранцы могут служить в российской армии по контракту только солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и не имеют права быть офицерами

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Положении о порядке прохождения военной службы, передает Report со ссылкой на РБК.

    Документ, в частности, закрепляет возможность привлечения иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в российской армии, к "деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации".

    Иностранцы могут служить в российской армии по контракту только солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и не имеют права занимать офицерских должностей.

    В отличие от россиян, иностранцы при поступлении на воинскую службу не приносят присягу "на верность Отечеству", но дают обязательство "соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг".

    В соответствии с законодательством, воинские формирования Вооруженных сил России, направляемые за границу для пресечения международной террористической деятельности должны комплектоваться контрактниками на добровольной основе. 

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