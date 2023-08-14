Инкассаторы и работники одного из банков Армении украли более $4 млн

Сотрудник инкассаторской компании и специалист отдела по обслуживанию пластиковых карт одного из банков Армении похитили 1,6 млрд драмов (более 4 млн долларов) при загрузке-разгрузке банкоматов.

Сотрудник инкассаторской компании и специалист отдела по обслуживанию пластиковых карт одного из банков Армении похитили 1,6 млрд драмов (более 4 млн долларов) при загрузке-разгрузке банкоматов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сотрудник банка Г. Г. и инкассатор (инициалы не указаны) из ЗАО "Инкассаторская служба Армения", совершили около 160 хищений.

Дело по указанным двум лицам и их сообщникам с обвинительным заключением передано в суд.

В частности, по материалам дела, в преступную схему были вовлечены другие инкассаторы и сотрудники банка. Кражу совершали трое инкассаторов, которые с апреля по ноябрь 2021 года похищали купюры от 1 до 20 тыс. драмов (примерно от 2,5 до 50 долларов).

Так, в похищении 35 млн 260 тыс. драмов (около 90 тыс. долларов) их сообщником выступал старший сотрудник службы безопасности банка, а при краже еще 26 млн 20 тыс. (около 67 тыс. долларов) – главный бухгалтер операционного отдела одного из филиалов банка.

Затем брат указанного выше Г. Г. приобретал движимое имущество и при помощи своего друга обменивал его, "отмывая" таким образом деньги.

На основе указанных фактов троим инкассаторам и специалисту технического обслуживания банка предъявлено обвинение в хищении доверенного имущества, брату специалиста и его другу – в отмывании денег, а главному специалисту отдела обслуживания клиентов – в пособничестве преступным действиям. Мерой пресечения в их отношении избрана подписка о невыезде.