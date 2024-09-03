Инициированная властями Грузии амнистия затронет более 6 тыс. осужденных

Инициированная правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" амнистия коснется более 6 тыс. осужденных.

Инициированная правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" амнистия коснется более 6 тыс. осужденных.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, вскоре после принятия законопроекта об амнистии, тюрьмы покинут примерно 1 тыс. человек, а более 5 тыс. заключенных – поэтапно.

Амнистия по-прежнему не распространяется на тех, кого оппозиция считает политическими заключенными, в том числе, на экс-президента Михаила Саакашвили, который уже приговорен к шести годам за должностные преступления.

Законопроект парламент принял в первом чтении 19 июня. Инициативу продолжат обсуждать на сессии, которая откроется сегодня. Ожидается, что документ примут во втором чтении до конца недели.