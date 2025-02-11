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Инициаторы по вступлению Армении в ЕС заявили об отсутствии намерения выхода из ЕАЭС

Инициаторы по вступлению Армении в ЕС заявили об отсутствии намерения выхода из ЕАЭС Представитель прозападной гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС, бывший министр юстиции Артак Зейналян заявил об отсутствии намерения выходить из ЕАЭС.
В регионе
11 февраля 2025 г. 13:36
Инициаторы по вступлению Армении в ЕС заявили об отсутствии намерения выхода из ЕАЭС

Представитель прозападной гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС, бывший министр юстиции Артак Зейналян заявил об отсутствии намерения выходить из ЕАЭС.

Как передает Report, его выступление в парламенте транслировали в прямом эфире армянские телеканалы.

"Данный законопроект направлен на начало интеграции в ЕС, а против ЕАЭС. Здесь нет никаких задач о выходе из ЕАЭС, разрыве связей с ЕАЭС. Мы пытаемся найти новые рынки", - отметил он, говоря о проекте закона о намерениях вступить в ЕС.

Парламент Армении сегодня начал обсуждение по принятию законопроекта о начале процесса вступления в ЕС.

Ранее в январе правительство Армении одобрило данный проект. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

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