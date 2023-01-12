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Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским инициативы организации гуманитарного коридора

Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским инициативы организации гуманитарного коридора Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить по телефону с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения инициативы организации гуманитарного коридора.
В регионе
12 января 2023 г. 21:37
Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским инициативы организации гуманитарного коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить по телефону с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения инициативы организации гуманитарного коридора.

Как передает Report, об этом сообщил омбудсмен Турции Шереф Малкоч, подводя итоги двухдневной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке".

"Одним из основных итогов конференции можно назвать прошедшие встречи омбудсменов России и Украины. Они прошли положительно. Мы предложили нашему президенту развить инициативу зернового коридора. Он дал указание провести работы в этом направлении. Сегодня - завтра наш президент планирует провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским", - приводит слова омбудсмена телеканал CNN Türk.

"Я выступил с инициативой открытия гуманитарного коридора в развитие зернового, предложил ее президенту. Он воспринял ее с удовольствием", - добавил турецкий омбудсмен.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putin və Zelenski ilə humanitar dəhliz təşəbbüsünü müzakirə etməyi planlaşdırır

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