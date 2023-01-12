Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским инициативы организации гуманитарного коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить по телефону с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения инициативы организации гуманитарного коридора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить по телефону с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения инициативы организации гуманитарного коридора.

Как передает Report , об этом сообщил омбудсмен Турции Шереф Малкоч, подводя итоги двухдневной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке".

"Одним из основных итогов конференции можно назвать прошедшие встречи омбудсменов России и Украины. Они прошли положительно. Мы предложили нашему президенту развить инициативу зернового коридора. Он дал указание провести работы в этом направлении. Сегодня - завтра наш президент планирует провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским", - приводит слова омбудсмена телеканал CNN Türk.

"Я выступил с инициативой открытия гуманитарного коридора в развитие зернового, предложил ее президенту. Он воспринял ее с удовольствием", - добавил турецкий омбудсмен.