О нас

Инфляция в Испании в июне обновила максимум за 37 лет

Инфляция в Испании в июне обновила максимум за 37 лет Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц.
В регионе
29 июня 2022 г. 13:56
Инфляция в Испании в июне обновила максимум за 37 лет

Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют предварительные данные Испанского статуправления (INe).

Результат превзошел средние ожидания аналитиков, опрошенных FactSet (9,2%), и оказался рекордным с апреля 1985 года.

Месячная инфляция в стране в июне составила 1,8% против 0,7% в мае.

Основной причиной ускорения инфляции INe назвала рост цен на топливо, а также подорожавшие продукты питания и безалкогольные напитки.

Без учета еды и энергоносителей потребительские цены в Испании подскочили на 5,5% после подъема на 4,9% в мае.

Окончательные данные об инфляции в Испании за июнь будут опубликованы статуправлением 13 июля.

Испанский фондовый индекс в ходе торгов в среду падает на 1,23%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi