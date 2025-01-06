Инфекционист: В Украине зарегистрировано 13 случаев заражения метапневмовирусом

В Украине с начала года распространяется метапневмовирус.

В Украине с начала года распространяется метапневмовирус.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях.

"С начала сезона в Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше", - отметила она.

По ее словам, из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей, и этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.