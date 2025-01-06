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Инфекционист: В Украине зарегистрировано 13 случаев заражения метапневмовирусом

Инфекционист: В Украине зарегистрировано 13 случаев заражения метапневмовирусом В Украине с начала года распространяется метапневмовирус.
В регионе
6 января 2025 г. 17:59
Инфекционист: В Украине зарегистрировано 13 случаев заражения метапневмовирусом

В Украине с начала года распространяется метапневмовирус.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написала президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская в соцсетях.

"С начала сезона в Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше", - отметила она.

По ее словам, из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей, и этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.

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Версия на азербайджанском языке Həkim: Ukraynada metapnevmovirusa 13 yoluxma qeydə alınıb

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