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Индия впервые осудила убийства мирных жителей в Украине, призвала к расследованию

Индия впервые осудила убийства мирных жителей в Украине, призвала к расследованию Впервые с начала ситуации вокруг Украины, сторонник и партнер России – Индия осудила ее военные действия.
В регионе
6 апреля 2022 г. 13:36
Индия впервые осудила убийства мирных жителей в Украине, призвала к расследованию

Впервые с начала ситуации вокруг Украины Индия, всегда являвшаяся сторонником и партнером России, выступила с осуждающим заявлением, но без открытой критики в адрес Москвы.

Как передает Report, во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти осудил убийства мирных жителей в украинской Буче и призвал к независимому расследованию.

«Ситуация в Украине не улучшилась с тех пор, как Совет в последний раз обсуждал этот вопрос. Ситуация в области безопасности только ухудшилась, равно как и ее гуманитарные последствия. Недавние сообщения об убийствах гражданского населения в Буче вызывают глубокую тревогу. Мы безоговорочно осуждаем эти убийства и поддерживаем призыв к независимому расследованию», - сказал он на заседании. При этом представитель Индии не стал осуждать вторжение в Украину.

Согласно BBC, Индия до сих пор воздерживалась от голосования в ООН за документы, осуждающие действия России. При этом Reuters отмечает, что Индия зависит от российских поставок военной техники.

В своем выступлении представитель Индии также говорил о гуманитарной помощи, которая оказывается Индией Украине в виде медикаментов и других необходимых материалов для оказания помощи. И добавил, что Индия «готова поставлять больше медикаментов в Украину в ближайшие дни».

При этом индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели — Москва — Дели, о чем сообщило посольство России в Индии в своем Telegram-канале.

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — говорится в сообщении. Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, получат возврат средств в полном объеме.

Пассажиры могут попасть в Россию транзитом через Стамбул, Дубай, Ташкент и Доху и по другим маршрутам, добавили в пресс-службе дипведомства.

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Версия на английском языке India condemns killings of civilians in Ukraine, calls for probe

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