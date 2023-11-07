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Индия, США и Турция поучаствуют в российском эксперименте по имитации межпланетного полета

Индия, США и Турция поучаствуют в российском эксперименте по имитации межпланетного полета Ряд международных организаций, а также ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран примут участие в российском изоляционном эксперименте SIRIUS-23 по имитации межпланетного полета.
В регионе
7 ноября 2023 г. 19:24
Индия, США и Турция поучаствуют в российском эксперименте по имитации межпланетного полета

Ряд международных организаций, а также ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран примут участие в российском изоляционном эксперименте SIRIUS-23 по имитации межпланетного полета.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Олег Орлов.

"Это программа международная, в данной изоляции у нас принимают участие наши базовые партнеры - это академия наук Белоруссии также участвуют специалисты Индии, Чехии, Турции, США, Канады, Малайзии, Южной Кореи, целый ряд организаций из других стран", - сказал Орлов во вторник на конференции по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля - Орбита - Дальний космос".

По его словам, программа эксперимента будет включать порядка 70 научных программ.

В основной состав экипажа вошли россияне Юрий Чеботарев, Ксения Орлова, Ксения Шишенина, Анжелика Парфенова, Рустам Зарипов, а также представительница Белоруссии Ольга Мастицкая.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП моделируются космические полеты.

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