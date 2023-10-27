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Индия рассматривает возможность поставки партии оружия и боеприпасов Армении

Индия рассматривает возможность поставки партии оружия и боеприпасов Армении Индия изучает возможность поставки Армении новой партии оружия и боеприпасов.
В регионе
27 октября 2023 г. 10:22
Индия рассматривает возможность поставки партии оружия и боеприпасов Армении

Индия изучает возможность поставки Армении новой партии оружия и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Economic Times.

Источники сообщили о том, что высокопоставленный представитель Армении провел в Нью-Дели переговоры о поставках вооружений, которые будут осуществляться на основе контрактов, подписанных двумя странами в сентябре 2022 года.

Сумма контрактов составляет 20 млрд рупий (244,7 млн долларов). В соответствии с ними Индия ранее поставила Армении реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Пинака" собственной разработки, которые впервые были проданы за границу, а также противотанковые ракеты и партию боеприпасов. Поставки оружия осуществлялись по транспортному коридору через территорию Ирана.

Как сообщило интернет-издание Indian Defence Research Wing, в начале августа индийская оборонная компания Bharat Forge LTD передала Армении шесть буксируемых 155-мм гаубиц ATAGS в рамках контракта на сумму 155,5 млн долларов. Сделка предусматривает поставку Армении в течение трех лет 90 артиллерийских орудий этого типа.

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Версия на английском языке India considers sending Armenia more weapons

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