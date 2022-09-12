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Индия предоставила Украине очередную партию гуманитарной помощи

Индия предоставила Украине очередную партию гуманитарной помощи Посол Индии в Киеве Харш Кумар Джейн Министерству здравоохранения Украины 12-й груз гуманитарной помощи - лекарственные препараты и медоборудование, в том числе кровоостанавливающие бинты.
В регионе
12 сентября 2022 г. 19:50
Индия предоставила Украине очередную партию гуманитарной помощи

Посол Индии в Киеве Харш Кумар Джейн Министерству здравоохранения Украины 12-й груз гуманитарной помощи - лекарственные препараты и медоборудование, в том числе кровоостанавливающие бинты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", ранее Индия уже передала Украине 97,5 тонн гуманитарной помощи, которая состояла из медицинских изделий и оборудования, одеял, палаток.

Кроме того, несколько индийских фармацевтических компаний передали Украине лекарства, средства первой необходимости, продукты питания и оказали финансовую помощь на сумму более 8 млн долларов.

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Версия на английском языке India sends next humanitarian aid to Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Hindistan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərib

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