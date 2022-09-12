Индия предоставила Украине очередную партию гуманитарной помощи

Посол Индии в Киеве Харш Кумар Джейн Министерству здравоохранения Украины 12-й груз гуманитарной помощи - лекарственные препараты и медоборудование, в том числе кровоостанавливающие бинты.

Посол Индии в Киеве Харш Кумар Джейн Министерству здравоохранения Украины 12-й груз гуманитарной помощи - лекарственные препараты и медоборудование, в том числе кровоостанавливающие бинты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", ранее Индия уже передала Украине 97,5 тонн гуманитарной помощи, которая состояла из медицинских изделий и оборудования, одеял, палаток.

Кроме того, несколько индийских фармацевтических компаний передали Украине лекарства, средства первой необходимости, продукты питания и оказали финансовую помощь на сумму более 8 млн долларов.