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Индия поставит Армении первую батарею зенитных ракетных комплексов Akash

Индия поставит Армении первую батарею зенитных ракетных комплексов Akash Индия отправляет первую батарею своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Akash в Армению.
В регионе
12 ноября 2024 г. 12:10
Индия поставит Армении первую батарею зенитных ракетных комплексов Akash

Индия отправляет первую батарею своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Akash в Армению.

Как передает Report, об этом сообщает издание New Indian Express со ссылкой на компанию Bharat Electronics Limited.

"Секретарь правительства Индии по оборонному производству Санджив Кумар отдал сигнал о поставке первой батареи системы вооружения Akash для экспорта в дружественную зарубежную страну", - сообщила компания в соцсети "X".

Издание сообщает, что в 2022 году Армения подписала соглашение с Индией о закупке 15 ракетных систем Akash стоимостью около 60 млрд рупий (710 млн долларов) и стала первой зарубежной страной, купившей эту ракетную систему.

Система Akash, разработанная организацией оборонных исследований и разработок, представляет собой ракету класса "земля-воздух", которая может поражать истребители, крылатые ракеты и ракеты класса "воздух-земля", беспилотники и другие воздушные средства на расстоянии до 25 км.

Каждая батарея ЗРК сопровождается одним пассивным 3D-радаром с электронным сканированием и четырьмя пусковыми установками с тремя ракетами на каждой, все из которых взаимосвязаны.

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