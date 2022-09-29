Индия поставит Армении крупную партию оружия и боеприпасов

Индия поставит Армении крупную партию вооружений и боеприпасов на сумму почти в 250 млн долларов

Индия поставит Армении крупную партию вооружений и боеприпасов на сумму почти в 270 млн долларов.

Об этом Report сообщает со ссылкой индийское издание The Economic Times.

Между странами в начале сентября были подписаны соответствующие контракты. Стоимость контрактов не разглашается, однако, по версии издания, речь может идти о 20 млрд рупий, что в долларовом эквиваленте составляет свыше 244 млн. Так, заказ включает в себя первый в истории экспорт реактивных систем залпового огня Pinaka местного производства.

В рамках сделки Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и множество других боеприпасов.

Отмечается, что это не первый случай экспорта систем вооружения в Армению. В 2020 году Индия поставила стране четыре контрбатарейных радара Swathi примерно на 40 млн долларов.