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Индия поставит Армении крупную партию оружия и боеприпасов

Индия поставит Армении крупную партию оружия и боеприпасов Индия поставит Армении крупную партию вооружений и боеприпасов на сумму почти в 250 млн долларов
В регионе
29 сентября 2022 г. 11:34
Индия поставит Армении крупную партию оружия и боеприпасов

Индия поставит Армении крупную партию вооружений и боеприпасов на сумму почти в 270 млн долларов.

Об этом Report сообщает со ссылкой индийское издание The Economic Times.

Между странами в начале сентября были подписаны соответствующие контракты. Стоимость контрактов не разглашается, однако, по версии издания, речь может идти о 20 млрд рупий, что в долларовом эквиваленте составляет свыше 244 млн. Так, заказ включает в себя первый в истории экспорт реактивных систем залпового огня Pinaka местного производства.

В рамках сделки Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и множество других боеприпасов.

Отмечается, что это не первый случай экспорта систем вооружения в Армению. В 2020 году Индия поставила стране четыре контрбатарейных радара Swathi примерно на 40 млн долларов.

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Версия на английском языке India sells $270 million worth of arms and military equipment to Armenia
Версия на азербайджанском языке Hindistan Ermənistana 270 milyon dollarlıq silah və hərbi texnika satıb

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