Индия осуществляет поставки вооружения в Армению через Иран

Зафиксировано движение автомобильной колонны через погранично-пропускной пункт Нурдуз (Иран) в Армению.

Видеосъемка зафиксировала передвижение автомобильной колонны через погранично-пропускной пункт Нурдуз из Ирана в Армению с грузом явно военного назначения.

Как передает Report со ссылкой на Caliber , груз был доставлен в иранский порт Бендер-Аббас.

Несмотря на то, что грузовики были накрыты тентами, чтобы скрыть содержимое, очевидно, что оно имеет военное назначение.

Как утверждает издание, отправителем вооружения является Индия, с которой Армения в последнее время стремительно наращивает военно-техническое сотрудничество.

Как известно из открытых источников, Армения и Индия заключили военные контракты на сумму свыше 400 миллионов долларов.

В последнее время военные двух стран имеют частые контакты, что также говорит об укреплении военного сотрудничества между ними.