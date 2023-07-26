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Индия осуществляет поставки вооружения в Армению через Иран

Индия осуществляет поставки вооружения в Армению через Иран Зафиксировано движение автомобильной колонны через погранично-пропускной пункт Нурдуз (Иран) в Армению.
В регионе
26 июля 2023 г. 15:23
Индия осуществляет поставки вооружения в Армению через Иран

Видеосъемка зафиксировала передвижение автомобильной колонны через погранично-пропускной пункт Нурдуз из Ирана в Армению с грузом явно военного назначения.

Как передает Report со ссылкой на Caliber, груз был доставлен в иранский порт Бендер-Аббас.

Несмотря на то, что грузовики были накрыты тентами, чтобы скрыть содержимое, очевидно, что оно имеет военное назначение.

Как утверждает издание, отправителем вооружения является Индия, с которой Армения в последнее время стремительно наращивает военно-техническое сотрудничество.

Как известно из открытых источников, Армения и Индия заключили военные контракты на сумму свыше 400 миллионов долларов.

В последнее время военные двух стран имеют частые контакты, что также говорит об укреплении военного сотрудничества между ними.

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Версия на английском языке ВидеоIndia supplying weapons to Armenia through Iran
Версия на азербайджанском языке ВидеоHindistan İran vasitəsilə Ermənistana silah tədarük edir

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