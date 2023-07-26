Индия осуществляет поставки вооружения в Армению через Иран

Видеосъемка зафиксировала передвижение автомобильной колонны через погранично-пропускной пункт Нурдуз из Ирана в Армению с грузом явно военного назначения.
Как передает Report со ссылкой на
Несмотря на то, что грузовики были накрыты тентами, чтобы скрыть содержимое, очевидно, что оно имеет военное назначение.
Как утверждает издание, отправителем вооружения является Индия, с которой Армения в последнее время стремительно наращивает военно-техническое сотрудничество.
Как известно из открытых источников, Армения и Индия заключили военные контракты на сумму свыше 400 миллионов долларов.
В последнее время военные двух стран имеют частые контакты, что также говорит об укреплении военного сотрудничества между ними.