О нас
Report Georgia
Аудио новости

Индия эвакуирует своих граждан из Афганистана

Индия эвакуирует своих граждан из Афганистана Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster ВВС Индии вылетел утром в воскресенье из Кабула со 168 пассажирами на борту., сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
22 августа 2021 г. 08:04
Индия эвакуирует своих граждан из Афганистана

Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster ВВС Индии вылетел утром в воскресенье из Кабула со 168 пассажирами на борту., сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в воскресенье представитель МИД Индии Ариндам Багчи на своей странице в Twitter, на его борту 107 граждан Индии и граждане других стран.

"Эвакуация продолжается! Специальный рейс ВВС Индии по эвакуации со 168 пассажирами на борту, включая 107 индийских граждан, находится на пути в Дели из Кабула", - написал Багчи.

Ранее в ночь на воскресенье самолет авиакомпании Air India прибыл в Нью-Дели из Таджикистана, на его борту было 87 индийцев и два гражданина Непала, вывезенных ранее из Афганистана - в субботу индийский военно-транспортный самолет C-130 эвакуировал этих людей из Кабула в Душанбе.

Это уже не первые рейсы по эвакуации индийцев из афганской столицы: 16 и 17 августа военно-транспортные самолеты ВВС Индии C-17 Globemaster вывезли порядка 200 дипломатов и сотрудников посольства, в их числе был и посол Индии в Афганистане Рудрендра Тандон.

По разным оценкам, в Афганистане в разных городах остаются порядка 1 тыс. индийцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi