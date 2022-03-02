Индия эвакуировала из Украины 12 тыс. своих граждан

Индия эвакуировала из Украины 12 тыс. своих граждан, в основном студентов.

Индия эвакуировала из Украины 12 тыс. своих граждан, в основном студентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.

"Мы эвакуировали 12 тыс. сограждан из Украины. Там сейчас находятся 8 тыс. индийцев, половина из них - на востоке Украины, в основном в Харькове и Сумах. Мы должны быть готовы к проведению их эвакуации как в восточном, так и в западном направлении. Для этого Индия обратилась с просьбой к российской и украинской сторонам о создании коридоров безопасности", - цитирует газета Times of India выступление дипломата.

Более 1 300 выехавших с украинской территории индийских граждан были возвращены за минувшие 24 часа на родину шестью эвакуационными рейсами из соседних с Украиной государств. В течение трех ближайших дней Индия запланировала организовать 26 эвакуационных рейсов для возвращения граждан. Рейсы организуются из Румынии, Венгрии, Польши и Словакии.

К операции по эвакуации 2 марта присоединились военно-транспортные самолеты ВВС Индии С-17 Globemaster. В ночь на среду первый С-17 вылетел в Румынию, пишет Times of India.