Индийская компания в марте 2024 года начнет сборку российских дронов

Индийская Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем (БАС) "Транспорта будущего" в марте 2024 года.

Индийская Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем (БАС) "Транспорта будущего" в марте 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам руководитель компании Ракеш Гоел.

Соответствующий меморандум компании из РФ и Индии подписали на авиасалоне Dubai Airshow 2023.

"Мы планируем использовать существующую инфраструктуру… Дополнительные инвестиции, их не так уж и много, составят менее 10 млн долларов", - сказал он.

Российские БАС будут использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии.

"Мы вступаем в новую эру комплексных решений в сфере БАС, которые выведут городскую мобильность и грузовую логистику страны на новый уровень в полном соответствии с принципами устойчивого развития", - отметил Гоел.