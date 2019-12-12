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Инцидент в парламенте Грузии, нескольким депутатам стало плохо

Инцидент в парламенте Грузии, нескольким депутатам стало плохо

В зале заседаний грузинского парламента произошел инцидент.

Как сообщает грузинское бюро Report, двое депутатов-оппозиционеров рассыпали в зале заседаний вещество с резким запахом неизвестного происхождения, после чего нескольким депутатам стало плохо.  

Парламентарий Эндзела Мачавариани сказала, что страдает острой аллергией на любой сильный запах. Депутат большинства Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам, что Эндзела Мачавариани недавно перенесла операцию и за ухудшение ее состояния ответственность несут представители оппозиции.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего депутата в больницу. 

На заседании объявили технический перерыв. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. 

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