Инаугурацию Шавката Мирзиёева назначили на 14 июля

Инаугурация Шавката Мирзиёева, победившего на досрочных выборах президента Узбекистана, назначена на 14 июля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.
"Верхняя и нижняя палаты парламента приняли постановление о назначении инаугурации действующего президента Шавката Мирзиёева, победившего на прошедших 9 июля досрочных выборах президента Узбекистана, на 14 июля", - говорится в сообщении.
Напомним, что на досрочных президентских выборах 9 июля, Мирзиеев был переизбран президентом Узбекистана сроком на 7 лет.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана 11 июля подвела окончательные итоги выборов президента, победителем признан Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей. За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей, кандидата от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова - 4,02% избирателей, кандидата от Экологической партии Абдушукура Хамзаева - 3,74% избирателей.