 Наверх

Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня

Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня

Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня, если ЦИК закончит все процедуры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, победивший по итогам президентских выборов, прошедших накануне в Казахстане.

Кандидатами в президенты были зарегистрированы семь человек, в том числе Касым-Жомарт Токаев, которого выдвинула партия "Нур Отан", возглавляемая бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Отметим, что президента в стране избирают сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что согласно данным ЦИК страны, Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах с 70,76% голосов

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi