Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня, если ЦИК закончит все процедуры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, победивший по итогам президентских выборов, прошедших накануне в Казахстане.

Кандидатами в президенты были зарегистрированы семь человек, в том числе Касым-Жомарт Токаев, которого выдвинула партия "Нур Отан", возглавляемая бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Отметим, что президента в стране избирают сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что согласно данным ЦИК страны, Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах с 70,76% голосов.