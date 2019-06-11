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Инаугурация президента Казахстана пройдет без иностранных гостей

Инаугурация президента Казахстана пройдет без иностранных гостей
​Церемония инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет без иностранных гостей

Церемония инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет без иностранных гостей.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс-Казахста", об этом  сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"Иностранных гостей на церемонии не будет", - сказал Б.Курмангали.

В свою очередь официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров отметил, что на церемонию приглашен дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.

Церемония принесения присяги победившего на выборах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится 12 июня в Нур-Султане

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