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Инаугурация президента Казахстана пройдет 26 ноября

Инаугурация президента Казахстана пройдет 26 ноября Инаугурация новоизбранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября. По итогам прошедших 20 ноября седьмых по счету президентских выборов он набрал 6 456 392 голоса, или 81,31%.
В регионе
22 ноября 2022 г. 09:32
Инаугурация президента Казахстана пройдет 26 ноября

Инаугурация новоизбранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября. По итогам прошедших 20 ноября седьмых по счету президентских выборов он набрал 6 456 392 голоса, или 81,31%.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Отмечается, что Центральная избирательная комиссия страны провела заседание об установлении итогов президентских выборов, состоявшихся 20 ноября.

Явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана составила 69,44%. В стране избирательным правом обладают 11 млн 953 тыс. граждан, из которых проголосовали 8 300 046 человек.

По данным Центризбиркома, Жигули Дайрабаев набрал 3,42% (271 641 голос), Мейрам Кажыкен - 2,53% (200 907), Каракат Абден - 2,6% (206 206), Салтанат Турсынбекова - 2,12% (168 731), Нурлан Ауесбаев - 2,22% (176 116) голосов. В свою очередь, графу "против всех" отметили 5,8% избирателей (460 484 человек).

Всего в день голосования работали 10 101 участок для голосования, в том числе 68 участков в 53 странах за рубежом.

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Версия на английском языке Kazakh president’s inauguration to be held on November 26
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidentinin andiçmə mərasimi noyabrın 26-da keçiriləcək

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