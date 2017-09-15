Имя начальника управления минобороны Армении упоминается в очередном скандале

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Имя полковника министерства обороны Армении Норайра Йолчяна упоминается в очередном скандале.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, распространилась информация о приобретении начальником управления министерства в центре Еревана жилья за 3.5 млн долларов и выплате дополнительных 60 тыс. долларов для лифта.

Опасаясь скандала и позора, министерство обороны Армении было вынуждено разъяснить ситуацию.

В беседе с корреспондентом сайта Panorama.am, руководитель пресс-службы минобороны Армении Арсрун Ованнисян назвал это клеветой и заявил, что якобы беседовал с Норайром Йолчяном и начальник управления интересовался решением вопроса путем суда.

Напомним, что назначенный с 2013 года начальником одного из управлений министерства обороны Армении полковник Норайр Йолчян, который известен приближенностью к руководителю криминального военно-политического режима Сержу Саргсяну, уже несколько лет упоминается в различных скандалах. За случаи коррупции в армянский армии его имя неоднократно упоминалось в СМИ.