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    Имя начальника управления минобороны Армении упоминается в очередном скандале

    Распространилась информация о приобретении полковником Норайром Йолчяном в центре Еревана жилья за 3.5 млн долларов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Имя полковника министерства обороны Армении Норайра Йолчяна упоминается в очередном скандале.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, распространилась информация о приобретении начальником управления министерства в центре Еревана жилья за 3.5 млн долларов и выплате дополнительных 60 тыс. долларов для лифта.

    Опасаясь скандала и позора, министерство обороны Армении было вынуждено разъяснить ситуацию.

    В беседе с корреспондентом сайта Panorama.am, руководитель пресс-службы минобороны Армении Арсрун Ованнисян назвал это клеветой и заявил, что якобы беседовал с Норайром Йолчяном и начальник управления интересовался решением вопроса путем суда.

    Напомним, что назначенный с 2013 года начальником одного из управлений министерства обороны Армении полковник Норайр Йолчян, который известен приближенностью к руководителю криминального военно-политического режима Сержу Саргсяну, уже несколько лет упоминается в различных скандалах. За случаи коррупции в армянский армии его имя неоднократно упоминалось в СМИ. 

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