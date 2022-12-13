Имя бывшего начальника полиции Армении фигурирует в новом уголовном деле

Бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян замешан еще в одном уголовном деле.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В частности, экс-начальник полиции, будучи главой ОО "Динамо", пытался "подарить" крытый бассейн организации и примыкающие к нему строения.
По данным следствия, Г. Х., в 2011-2018 годах занимавший пост начальника отдела боевой и физической подготовки полиции, а в 2012-2018 по совместительству также замглавы спортивного ОО "Динамо", являясь секретарем общего собрания организации, совершил служебный подлог. Он содействовал попытке растраты имущества на сумму около 858 млн драмов (примерно 2 млн долларов).
Для этого Г. Х. и В. Г. (Владимир Гаспарян) составили и подписали фиктивный документ о якобы проведенном в 2017 году внеочередном общем собрании организации, где члены единогласно приняли решение подарить имущество футбольному клубу.
На основе поддельного протокола в 2018 году с главой клуба Р. А. была составлена дарственная на строение площадью 5 902 кв. м и землю в 1,1 га.
Документ был представлен в Комитет кадастра для оформления, однако выяснилось, что земельный участок принадлежит не "Динамо", а общине Ереван. Обращение было отклонено.
Принято решение об уголовном производстве в отношении Г. Х., дело направлено в Антикоррупционный комитет.
Ранее генпрокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении жены и дочери бывшего начальника полиции Гаспаряна.