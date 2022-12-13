Имя бывшего начальника полиции Армении фигурирует в новом уголовном деле

Бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян замешан еще в одном уголовном деле.

Бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян замешан еще в одном уголовном деле.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В частности, экс-начальник полиции, будучи главой ОО "Динамо", пытался "подарить" крытый бассейн организации и примыкающие к нему строения.

По данным следствия, Г. Х., в 2011-2018 годах занимавший пост начальника отдела боевой и физической подготовки полиции, а в 2012-2018 по совместительству также замглавы спортивного ОО "Динамо", являясь секретарем общего собрания организации, совершил служебный подлог. Он содействовал попытке растраты имущества на сумму около 858 млн драмов (примерно 2 млн долларов).

Для этого Г. Х. и В. Г. (Владимир Гаспарян) составили и подписали фиктивный документ о якобы проведенном в 2017 году внеочередном общем собрании организации, где члены единогласно приняли решение подарить имущество футбольному клубу.

На основе поддельного протокола в 2018 году с главой клуба Р. А. была составлена дарственная на строение площадью 5 902 кв. м и землю в 1,1 га.

Документ был представлен в Комитет кадастра для оформления, однако выяснилось, что земельный участок принадлежит не "Динамо", а общине Ереван. Обращение было отклонено.

Принято решение об уголовном производстве в отношении Г. Х., дело направлено в Антикоррупционный комитет.

Ранее генпрокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении жены и дочери бывшего начальника полиции Гаспаряна.