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Имран Хан: Мы можем сыграть продуктивную роль в урегулировании российско- украинского конфликта

Имран Хан: Мы можем сыграть продуктивную роль в урегулировании российско- украинского конфликта Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил глубокое сожаление в связи с продолжением продолжения военного конфликта между Москвой и Киевом.
В регионе
30 марта 2022 г. 03:47
Имран Хан: Мы можем сыграть продуктивную роль в урегулировании российско- украинского конфликта

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил глубокое сожаление в связи с продолжением продолжения военного конфликта между Москвой и Киевом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пакистана.

Премьер-министр акцентировал внимание на неблагоприятном экономическом воздействии конфликта на развивающиеся страны, проявляющееся в росте цен на нефть и сырье.

Имран Хан отметил, что участники завершившегося недавно в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразили глубокую обеспокоенность ухудшением положения в области безопасности и гуманитарной ситуации в результате войны в Украине.

Премьер-министр подчеркнул, что "нейтральные страны, такие как Пакистан, могут сыграть продуктивную роль в реализации усилий по прекращению боевых действий и дипломатическому урегулированию конфликта".

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Версия на азербайджанском языке İmran Xan: "Ukrayna-Rusiya münaqişəsinin həllində məhsuldar rol oynaya bilərik"

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