Имран Хан: Мы можем сыграть продуктивную роль в урегулировании российско- украинского конфликта

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил глубокое сожаление в связи с продолжением продолжения военного конфликта между Москвой и Киевом.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил глубокое сожаление в связи с продолжением продолжения военного конфликта между Москвой и Киевом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пакистана.

Премьер-министр акцентировал внимание на неблагоприятном экономическом воздействии конфликта на развивающиеся страны, проявляющееся в росте цен на нефть и сырье.

Имран Хан отметил, что участники завершившегося недавно в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразили глубокую обеспокоенность ухудшением положения в области безопасности и гуманитарной ситуации в результате войны в Украине.

Премьер-министр подчеркнул, что "нейтральные страны, такие как Пакистан, могут сыграть продуктивную роль в реализации усилий по прекращению боевых действий и дипломатическому урегулированию конфликта".