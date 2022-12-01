Илью Новикова из "Что? Где? Когда" объявили в розыск в России

Илью Новикова из "Что? Где? Когда" объявили в розыск в России

Российские правоохранительные органы объявили в розыск адвоката, игрока телевизионного шоу "Что? Где? Когда" Илью Новикова.

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Российские правоохранительные органы объявили в розыск адвоката, игрока телевизионного шоу "Что? Где? Когда" Илью Новикова. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базы розыска МВД России. Как адвокат он запомнился защитой украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова. Кроме того, Новиков представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2002 по 2016 год был постоянным игроком интеллектуального телевизионного шоу "Что? Где? Когда", где неоднократно выигрывал призы. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook