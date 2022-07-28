Илья Дарчиашвили: Важность нашего региона с точки зрения коммуникаций возрастает

“Учитывая процессы, происходящие в мире, важность нашего региона с точки зрения коммуникаций возрастает”.

“Учитывая процессы, происходящие в мире, важность нашего региона с точки зрения коммуникаций возрастает”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместном брифинге с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Он отметил, что обсудил с главой МИД Турции перспективы развития двусторонних отношений, стратегические региональные проекты, сотрудничество в транспортной и энергетической сферах.

Глава МИД отметил, что высоко оценивает поддержку Турцией территориальной целостности Грузии: "Поддержка Турцией внешнеполитических приоритетов Грузии имеет для нас особое значение”.