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    Грузинского патриарха Илию Второго прооперируют в Германии

    Личный врач: Патриарх чувствует себя хорошо

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму на будущей неделе будет проведена операция, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    По словам личного врача патриарха Цисана Шартава, патриарх чувствует себя хорошо, и в начале следующей недели патриарху будет проведена операция.

    Напомним, что Католикос-Патриарх находится в Германии, где ему проводится медицинское обследование. Патриарху констатировали диагноз "воспаление желчного пузыря".

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