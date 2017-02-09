Грузинского патриарха Илию Второго прооперируют в Германии

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму на будущей неделе будет проведена операция, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам личного врача патриарха Цисана Шартава, патриарх чувствует себя хорошо, и в начале следующей недели патриарху будет проведена операция.

Напомним, что Католикос-Патриарх находится в Германии, где ему проводится медицинское обследование. Патриарху констатировали диагноз "воспаление желчного пузыря".