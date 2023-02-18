Ильхам Алиев: Было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на грани

Азербайджан официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе.

Азербайджан официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 18 февраля в интервью телеканалам в Мюнхене.

"В то же время я заявил, что было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. Мы сделали такое предложение, сегодня внесли его официально. Ранее это предложение было передано по неофициальным каналам. Со стороны Армении не было озвучено какой-либо позиции", - подчеркнул глава государства.