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Ильхам Алиев: Было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на грани

Ильхам Алиев: Было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на грани Азербайджан официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе.
В регионе
18 февраля 2023 г. 20:57
Ильхам Алиев: Было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на грани

Азербайджан официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 18 февраля в интервью телеканалам в Мюнхене.

"В то же время я заявил, что было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. Мы сделали такое предложение, сегодня внесли его официально. Ранее это предложение было передано по неофициальным каналам. Со стороны Армении не было озвучено какой-либо позиции", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Ermənistan-Azərbaycan sərhədində sərhəd-buraxılış məntəqələrinin yaradılmasını təklif edib

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