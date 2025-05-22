Ильбер Ортайлы: Благодаря венгерской тюркологии изменилось отношение к тюркам и их истории

Благодаря венгерской тюркологии в мире изменилось отношение к тюркам и их истории.

Благодаря венгерской тюркологии в мире изменилось отношение к тюркам и их истории.

Об этом известный турецкий историк и профессор Ильбер Ортайлы заявил анкарскому бюро Report, комментируя проведение неформального Саммита Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшегося 21 мая в столице Венгрии Будапеште.

По его словам, необходимо расширять сотрудничество с Венгрией в области научных исследований, так как эта страна является одной из лучших в изучении тюркологии, тюркской истории и тюркского языка.

"Ни в Германии, ни в США тюркология не развита столь основательно. Венгерская школа внесла реальный вклад в науку, в отличие от некоторых других стран, где под видом тюркологии занимались иными делами, включая разведку. Благодаря венгерской тюркологии изменилось отношение к тюркам и их истории", - заявил Ортайлы.

Он подчеркнул, что Турция и Азербайджан, как ведущие страны ОТГ, должны активнее развивать сотрудничество с Венгрией в научной сфере.

"Необходимо организовывать совместные конференции с венгерскими тюркологами, укреплять научные связи. Связи Турции с венгерскими научными центрами в области изучения тюркологии ослабли – их следует восстановить. То же относится и к Азербайджану. Следует также направлять в Венгрию больше студентов для подготовки новых специалистов", - сказал историк.