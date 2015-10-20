ИКАО уведомила о рисках полетов в зонах Тегерана, Багдада и Дамаска

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Международная ассоциация гражданской авиации (ИКАО) информирует о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов в зонах Тегерана, Багдада и Дамаска вследствие вооруженного конфликта в Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С учетом вооруженного конфликта, который в настоящее время имеет место в Сирийской Арабской Республике, хотела бы обратить ваше внимание на возможное наличие серьезных рисков для безопасности полетов воздушных судов, осуществляющих международные рейсы в частях районов полетной информации (РПИ) Багдада, Дамаска и Тегерана", - приводятся в письме слова генерального секретаря организации Фан Лю.

По данным ассоциации, некоторые авиакомпании уже приняли решение пользоваться альтернативными маршрутами в период осуществления ракетной деятельности и непосредственно после ее завершения.