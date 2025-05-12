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ИКАО признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 над Украиной

ИКАО признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 над Украиной Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) официально признал Россию ответственной за катастрофу рейса MH17 над Украиной в 2014 году.
В регионе
12 мая 2025 г. 22:48
ИКАО признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 над Украиной

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) официально признал Россию ответственной за катастрофу рейса MH17 над Украиной в 2014 году.

Как передает Report, об этом сообщили в правительстве Нидерландов.

Согласно заявлению, РФ своими действиями нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, а именно ее положение, запрещающее применять оружие против гражданских воздушных судов во время полета.

В ближайшие недели Совет ИКАО рассмотрит вопрос о том, каким образом Россия должна возместить ущерб.

Жалобу на Россию в ИКАО в марте 2022 года подали Австралия и Нидерланды, чьи граждане составляли большинство погибших в авиакатастрофе. В июне 2024 года Россия объявила, что прекращает участие в рассмотрении жалобы, так как не признает компетенцию ИКАО в этом деле.

Международная следственная группа, в которую входили представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит пророссийскими сепаратистами из ЗРК "Бук", незадолго до этого ввезенного из России. Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего "министра обороны" т.н. ДНР Игоря Стрелкова и еще двух человек по обвинениям в преднамеренном уничтожении самолета и умышленном убийстве. Еще один фигурант дела был оправдан.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над Украиной в июле 2014 года. В результате погибли 298 человек, эта авиакатастрофа входит в десятку крупнейших по количеству жертв в истории.

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Версия на азербайджанском языке ICAO: MH17 reysinin qəzasına görə Rusiya məsuliyyət daşıyır

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