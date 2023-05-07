Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители

"Противник атакует территорию Украины с применением различного оружия. Уже около месяца использует управляемые авиабомбы массой 500 кг, 250 кг, 1 тонна и 1,5 тонны".

"Противник атакует территорию Украины с применением различного оружия. Уже около месяца использует управляемые авиабомбы массой 250 кг, 500 кг, 1 тонна и 1,5 тонны".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил пресс-секретарь командования ВВС Украины Юрий Игнат.

"Они оснащены GPS-навигацией, которая позволяет им наносить удары с оккупированных территорий Украины и с территории России. Поэтому системы ПВО Украины не могут их поразить. Это создает угрозы для регионов Украины, - сказал Игнат.

Пресс-секретарь штаба отметил, что Украине нужны системы ПВО и истребители, способные поражать цели на большем расстоянии:

"Например, истребители F-16 - наиболее реальный вариант на данный момент. Кроме того, противник наносит удары и зенитно-ракетными комплексами С-300. Они также используют тактическую авиацию по всему фронту, а также крылатую авиацию типа "Х-101 ", "Х-555", "Калибр". ВВС Украины также наносят удары по противнику практически каждый день, насколько позволяют обстановка и погодные условия".