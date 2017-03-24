ИГИЛ взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group.

В ночь на пятницу шестеро боевиков атаковали воинскую часть в станице Наурская. Все террористы были уничтожены. При этом погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое нападавших были уроженцами Ростовской области, один — из Волгоградской области и трое — из Чечни.