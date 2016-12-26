 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

    Происшествия имели место в Каспийске и Кизилюрте

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)  взяла на себя ответственность за атаку на полицейских в Дагестане.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте SITE, который отслеживает активность боевиков в сети.

    Первое нападение случилось на трассе Махачкала-Каспийск в ночь на 25 декабря, где наряд полиции нес свою службу. Полицейские получили ранения, они были госпитализированы. Однако утром 25 декабря стало известно, что они скончались.

    Второе нападение также произошло в ночь на 25 декабря в Кизилюрте. Неизвестные обстреляли пост полиции, расположенный у въезда в город.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi