ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за атаку на полицейских в Дагестане.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте SITE, который отслеживает активность боевиков в сети.

Первое нападение случилось на трассе Махачкала-Каспийск в ночь на 25 декабря, где наряд полиции нес свою службу. Полицейские получили ранения, они были госпитализированы. Однако утром 25 декабря стало известно, что они скончались.

Второе нападение также произошло в ночь на 25 декабря в Кизилюрте. Неизвестные обстреляли пост полиции, расположенный у въезда в город.