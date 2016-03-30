​ИГ взял ответственность за подрыв автоколонны в Дагестане

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Ответственность за подрыв полицейских автомобилей в Дагестане взяла на себя местная ячейка "Исламского государства", сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Как передает близкое к боевикам агентство Amaq, радикалы утверждают, что за взрывом стоит их местная ячейка.

Группа, занимающаяся мониторингом активности боевиков в интернете, SITE Intelligence Group также сообщает о том, что к подрыву причастны боевики ИГ.

Напомним, что накануне вечером в дагестанском Каспийске были подорваны полицейские "УАЗ" и "Урал". В итоге один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще двое получили ранения. Всего в автомобилях находились более 10 полицейских, которые ехали с дежурства из Махачкалы в Каспийск.