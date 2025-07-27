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Ибрагим Юмаклы: В Турции в ближайшее время намерены взять под контроль крупные природные пожары

Ибрагим Юмаклы: В Турции в ближайшее время намерены взять под контроль крупные природные пожары Турецкие власти в ближайшие часы рассчитывают взять под контроль крупные лесные пожары, в том числе в провинции Бурса на западе страны, где в субботу были эвакуированы почти 1,8 тыс. жителей.
В регионе
27 июля 2025 г. 14:16
Ибрагим Юмаклы: В Турции в ближайшее время намерены взять под контроль крупные природные пожары

Турецкие власти в ближайшие часы рассчитывают взять под контроль крупные лесные пожары, в том числе в провинции Бурса на западе страны, где в субботу были эвакуированы почти 1,8 тыс. жителей.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом заявил глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.

Рекордная - свыше 40 градусов по Цельсию - жара зафиксирована в последние дни в Турции, что стало причиной возникновения природных пожаров на юге, в том числе в провинциях Анталья и Мерсин.

"В субботу мы боролись с 84 пожарами, 36 из которых возникли в лесной местности. Пять крупных пожаров в четырех провинциях взяты под контроль. В ближайшие часы мы рассчитываем получить хорошие новости из Бурсы", - сказал глава ведомства.

Юмаклы также сообщил, что власти рассматривают как рискованные в плане природных пожаров южные районы Мраморного моря, а также северные районы Эгейского и Черного морей. "Мы мобилизовали там все свои силы", - отметил министр, добавив, что пожароопасный период в Турции продлится до октября.

По данным турецкого департамента по делам ЧС, в тушении природных пожаров в стране в целом задействовано почти 120 единиц авиации, свыше 1,5 тыс. спецтехники на земле и почти 5,5 тыс. человек.

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Версия на английском языке Minister: Türkiye plans to bring major wildfires under control soon
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Yaxın vaxtlarda böyük meşə yanğınlarını nəzarət altına almaq niyyətindəyik

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