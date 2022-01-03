Ибрахим Раиси: Надеемся, что вопросы между Азербайджаном и Арменией будут решены мирным путем

"Мы надеемся, что вопросы между Азербайджаном и Арменией будут решены мирным путем в рамках международных принципов и права. Мы хотим стать свидетелями мира, стабильности и безопасности в регионе".

"Мы надеемся, что вопросы между Азербайджаном и Арменией будут решены мирным путем в рамках международных принципов и права. Хотим стать свидетелями мира, стабильности и безопасности в регионе".

Как передает Report со ссылкой на Haber7.com, об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В заявлении администрации президента Ирана говорится, что Раиси и Пашинян обсудили двусторонние отношения и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Он выразил удовлетворение переговорным процессом между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что Иран приветствует их.