Ибрагим Калын: Однополярный мир трансформируется в многополярный

В мире биполярность сменяется многополярностью.

Однополярный мир в настоящее время трансформируется в многополярный.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что в свете данной тенденции турецкая разведка продолжает активно работать: "Мы продолжаем работу в таких сферах, как борьба с терроризмом, нелегальной миграцией, обеспечение кибербезопасности".

"Нельзя допускать наличие в регионе таких террористических организаций, как ИГИЛ и РКК", - добавил И. Калын.

Он подчеркнул, что события на Ближнем Востоке, российско-украинская война напрямую влияют и на Турцию: "Для нормализации мировой экономики необходим мир. В этом смысле российско-украинская война должна быть завершена путем переговоров".

Глава турецкой разведки также обратил внимание на необходимость отмены санкций против Сирии.