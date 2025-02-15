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Ибрагим Калын: Однополярный мир трансформируется в многополярный

Ибрагим Калын: Однополярный мир трансформируется в многополярный В мире биполярность сменяется многополярностью.
В регионе
15 февраля 2025 г. 20:32
Ибрагим Калын: Однополярный мир трансформируется в многополярный
Ибрагим Калын

Однополярный мир в настоящее время трансформируется в многополярный.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что в свете данной тенденции турецкая разведка продолжает активно работать: "Мы продолжаем работу в таких сферах, как борьба с терроризмом, нелегальной миграцией, обеспечение кибербезопасности".

"Нельзя допускать наличие в регионе таких террористических организаций, как ИГИЛ и РКК", - добавил И. Калын.

Он подчеркнул, что события на Ближнем Востоке, российско-украинская война напрямую влияют и на Турцию: "Для нормализации мировой экономики необходим мир. В этом смысле российско-украинская война должна быть завершена путем переговоров".

Глава турецкой разведки также обратил внимание на необходимость отмены санкций против Сирии.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Kalın: Dünyada ikiqütblülük çoxqütblülüklə əvəzlənir

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