Ибрагим Калын: Турция не хочет ухудшения отношений с Эр-Риядом из-за дела Кашикчи

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Турция не хотела бы, чтобы убийство саудовского оппозиционного журналиста Джемаля Кашикчи негативно повлияло на ее отношения с Саудовской Аравией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Ничего скрытого (по делу Кашикчи) от общественности не будет, наша главная цель - чтобы все было расследовано. Нужно работать вместе с Саудовской Аравией, чтобы никаких темных пятен не осталось. Но мы не хотим, чтобы это бросало тень на наши отношения с Саудовской Аравией, с которой у нас много проектов и сфер сотрудничества. Это братская страна для нас, поэтому процесс идет с большой чувствительностью", - сказал Калын журналистам.

Отметим, что 2 октября журналист Джемаль Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в здании консульства. Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи.